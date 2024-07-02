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РФС утвердил календарь матчей 1-3-го туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

РФС утвердил календарь матчей 1-3-го туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 1-3-го туров Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

1 тур (указано московское время)

30 июля (вторник)

18:30. «Локомотив» – «Ростов»
18:30. «Рубин» – «Акрон»
21:00. «Зенит» – «Факел»

31 июля (среда)

16:00. «Химки» – «Оренбург»
18:30. «Спартак» – «Динамо» (Москва)
21:00. «Ахмат» – «Пари НН»
21:00. «Краснодар» – ЦСКА

1 августа (четверг)

19:30. «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

2 тур

13 августа (вторник)

17:30. «Оренбург» – «Локомотив»
20:00. «Ростов» – «Химки»

14 августа (среда)

17:15. «Рубин» – «Зенит»
17:15. ЦСКА – «Пари НН»
19:30. «Динамо» (Москва – «Динамо» (Махачкала)
19:30. «Крылья Советов» – «Спартак»

15 августа (четверг)

18:00. «Факел» – «Акрон»
20:30. «Краснодар» – «Ахмат»

3 тур

27 августа (вторник)

17:15. «Ахмат» – ЦСКА
17:15. «Акрон» – «Зенит»
19:30. «Факел» – «Рубин»
19:30. «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

18 августа (среда)

15:00. «Оренбург» – «Ростов»
17:15. «Пари НН» – «Краснодар»
19:30. «Локомотив» – «Химки»
19:30. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»

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