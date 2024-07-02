«Зенит» сыграет с «Динамо» и «Спартаком» в первых семи турах РПЛ

Стало известно расписание первых семи туров нового сезона Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московскими «Динамо» и «Спартаком» в первых семи матчах.
Расписание матчей «Зенита»:
1-й тур
20 июля (суббота)
17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
2-й тур
27 июля (суббота)
17:30 «Рубин» – «Зенит»
3-й тур
3 августа (суббота)
17:30 «Зенит» – «Ростов»
4-й тур
10 августа (суббота)
17:30 «Зенит» – «Динамо»
5-й тур
18 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Зенит»
6-й тур
24 августа (суббота)
17:30 «Зенит» – «Спартак»
7-й тур
31 августа (суббота)
17:30 «Пари НН» – «Зенит»
По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.