«Зенит» сыграет с «Динамо» и «Спартаком» в первых семи турах РПЛ

Стало известно расписание первых семи туров нового сезона Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московскими «Динамо» и «Спартаком» в первых семи матчах.

Расписание матчей «Зенита»:

1-й тур

20 июля (суббота)

17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»

2-й тур

27 июля (суббота)

17:30 «Рубин» – «Зенит»

3-й тур

3 августа (суббота)

17:30 «Зенит» – «Ростов»

4-й тур

10 августа (суббота)

17:30 «Зенит» – «Динамо»

5-й тур

18 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Зенит»

6-й тур

24 августа (суббота)

17:30 «Зенит» – «Спартак»

7-й тур

31 августа (суббота)

17:30 «Пари НН» – «Зенит»

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.