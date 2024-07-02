«Спартак» сыграет с «Зенитом», «Рубином», «Ахматом» в первых семи турах РПЛ

Стало известно расписание первых семи туров нового сезона Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Рубином», «Ахматом» в первых семи матчах.
Расписание матчей «Спартака»:
1-й тур
21 июля (воскресенье)
17:30 «Оренбург» – «Спартак»
2-й тур
28 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Спартак»
3-й тур
5 августа (понедельник)
20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
4-й тур
11 августа (воскресенье)
20:00 «Спартак» – «Ахмат»
5-й тур
18 августа (воскресенье)
17:30 «Факел» – «Спартак»
6-й тур
24 августа (суббота)
17:30 «Зенит» – «Спартак»
7-й тур
31 августа (суббота)
19:45 «Спартак» – «Рубин»
Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.
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