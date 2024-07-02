«Спартак» сыграет с «Зенитом», «Рубином», «Ахматом» в первых семи турах РПЛ

Стало известно расписание первых семи туров нового сезона Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Рубином», «Ахматом» в первых семи матчах.

Расписание матчей «Спартака»:

1-й тур

21 июля (воскресенье)

17:30 «Оренбург» – «Спартак»

2-й тур

28 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Спартак»

3-й тур

5 августа (понедельник)

20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

4-й тур

11 августа (воскресенье)

20:00 «Спартак» – «Ахмат»

5-й тур

18 августа (воскресенье)

17:30 «Факел» – «Спартак»

6-й тур

24 августа (суббота)

17:30 «Зенит» – «Спартак»

7-й тур

31 августа (суббота)

19:45 «Спартак» – «Рубин»

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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