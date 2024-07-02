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Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Румыния — Нидерланды на Евро-2024

Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Румыния — Нидерланды на Евро-2024
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0. Коди Гакпо забил гол и отметился голевой передачей в этой встрече. Дублём отметился другой нападающий нидерландцев Дониэлл Мален.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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