Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Румыния — Нидерланды на Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0. Коди Гакпо забил гол и отметился голевой передачей в этой встрече. Дублём отметился другой нападающий нидерландцев Дониэлл Мален.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.