Нидерланды сыграют в четвертьфинале Евро впервые с 2008 года

Сборная Нидерландов победила Румынию в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 3:0. Таким образом, Нидерланды сыграют в четвертьфинале Евро впервые с 2008 года.

В 2008 году сборная Нидерландов в 1/4 финала Евро играла с Россией. В том матче сборная России одержала победу со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в игре, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).