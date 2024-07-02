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Коди Гакпо — третий нидерландец в истории, забивший 3+ гола на двух крупных турнирах

Коди Гакпо — третий нидерландец в истории, забивший 3+ гола на двух крупных турнирах
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Забив гол в матче 1/8 финала Евро-2024 с Румынией (0:3), нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо стал третьим нидерландцем в истории, отметившимся 3+ мячами на двух крупных турнирах. Об этом информирует Opta Sports.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

На текущий момент 25-летний футболист забил три гола на чемпионате Европы — 2024. Также Гакпо забил три мяча на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Ранее подобное удавалось только Джонни Репу (ЧМ-1974 и ЧМ-1978) и Деннису Бергкампу (Евро-1992, ЧМ-1994 и ЧМ-1998).

Напомним, Гакпо забил гол в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:2). Затем нападающий отметился забитым мячом в игре 3-го тура с австрийской национальной командой (2:3). В матче 1/8 финала турнира с Румынией Гакпо также сделал ассист.

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