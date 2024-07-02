Сборная Нидерландов впервые с 2000 года выиграла матч плей-офф Евро в основное время

Сборная Нидерландов одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 над Румынией (3:0) и впервые с 2000 года выиграла матч плей-офф чемпионата Европы в основное время. Напомним, в матче 1/8 финала Евро-2000 сборной Нидерландов удалось в основное время игры разгромить Югославию со счётом 6:1.

Игра между сборными Румынии и Нидерландов проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.