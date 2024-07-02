«Балтика» объявила о трансфере Никиты Глушкова из «Акрона»

Между футбольными клубами «Балтика» и «Акрон» была достигнута договорённость о трансфере полузащитника Никиты Глушкова, сообщает официальный сайт калининградской команды.

Трудовое соглашение с полузащитником заключено до 31 мая 2026 года.

Футболист ранее уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2020 год. В минувшем сезоне 30-летний Глушков выступал за красноярский «Енисей», откуда в начале этого года перешёл в «Акрон». Полузащитник провёл в прошедшем сезоне Первой лиги 32 матча, забив семь голов и отдав девять результативных передач. Ориентировочная стоимость Глушкова, по версии Transfermarkt, составляет € 800 млн.

Напомним, в минувшем сезона «Балтика» напрямую выбыла из РПЛ в Первую лигу, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. В свою очередь, выступавший в Первой лиге «Акрон» по итогам переходных матчей с «Уралом» впервые в истории прошёл в РПЛ.