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Нидерланды забили больше одного мяча в матче плей-офф Евро впервые с 2000 года

Нидерланды забили больше одного мяча в матче плей-офф Евро впервые с 2000 года
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Обыграв сборную Румынии в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 3:0, нидерландская национальная команда впервые с 2000 года забила больше одного мяча в плей-офф чемпионатов Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

Напомним, на стадии 1/4 финала Евро-2000 сборная Нидерландов разгромила Югославию со счётом 6:1. В полуфинале этого турнира нидерландская национальная команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти со счётом 1:3.

На 20-й минуте матча Румыния — Нидерланды счёт открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол во встрече, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

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