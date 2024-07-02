Нидерланды забили больше одного мяча в матче плей-офф Евро впервые с 2000 года

Обыграв сборную Румынии в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 3:0, нидерландская национальная команда впервые с 2000 года забила больше одного мяча в плей-офф чемпионатов Европы.

Напомним, на стадии 1/4 финала Евро-2000 сборная Нидерландов разгромила Югославию со счётом 6:1. В полуфинале этого турнира нидерландская национальная команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти со счётом 1:3.

На 20-й минуте матча Румыния — Нидерланды счёт открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол во встрече, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Материалы по теме Нидерланды сыграют в четвертьфинале Евро впервые с 2008 года

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: