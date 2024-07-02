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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Нидерланды выиграли матч плей-офф Евро впервые с 2004 года

Нидерланды выиграли матч плей-офф Евро впервые с 2004 года
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Сборная Нидерландов победила Румынию в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 3:0. Таким образом, сборная Нидерландов выиграла матч плей-офф чемпионата Европы впервые с 2004 года.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

До этой встречи сборная Нидерландов побеждала в плей-офф Евро в 2004 году: тогда в матче 1/4 финала была обыграна команда Швеции со счётом 0:0, (5:4 пен).

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция, которые начнут свой матч сегодня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Перерыв
0 : 1
Турция
0:1 Демирал – 1'    

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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