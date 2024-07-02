Нидерланды выиграли матч плей-офф Евро впервые с 2004 года

Сборная Нидерландов победила Румынию в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 3:0. Таким образом, сборная Нидерландов выиграла матч плей-офф чемпионата Европы впервые с 2004 года.

До этой встречи сборная Нидерландов побеждала в плей-офф Евро в 2004 году: тогда в матче 1/4 финала была обыграна команда Швеции со счётом 0:0, (5:4 пен).

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция, которые начнут свой матч сегодня, в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.