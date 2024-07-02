Бруну Фернандеш ответил Бернарду Силве, назвавшему его «Пенандешем»

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на ироничную публикацию крайнего нападающего португальской национальной команды Бернарду Силвы, который после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:3 пен.), выложил их совместную фотографию, сопроводив её подписью: «С моим другом и профессором пенальти Бруну Пенандешем».

Фернандеш прокомментировал эту публикацию, написав: «Бенандеш и Пенандеш».

Напомним, оба этих игрока успешно реализовали 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти со Словенией. Также гол с пенальти в серии забил нападающий Криштиану Роналду.

При этом во время этой игры британский телеканал BBC подшутил над Роналду. На 105-й минуте футболист не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано Misstiano Penaldo (интерпретация на русском — Промахтиану Пеналду).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: