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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Куман: у нас в команде большие таланты, нам нужно выиграть трофей

Куман: у нас в команде большие таланты, нам нужно выиграть трофей
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман после матча 1/8 финала Евро-2024 с Румынией, в котором его команда одержала победу со счётом 3:0, высказался о своих подопечных.

«У нас в команде есть большие таланты. Конечно, нужно что–то выиграть — тогда люди будут сравнивать это поколение с 1988 годом. С тех пор футбол изменился. По последним нескольким играм вы видели, что у всех сборных были проблемы с продолжением участия в турнире», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

Напомним, что в Евро-1988 победу одержала сборная Нидерландов.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

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