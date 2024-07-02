Куман: у нас в команде большие таланты, нам нужно выиграть трофей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман после матча 1/8 финала Евро-2024 с Румынией, в котором его команда одержала победу со счётом 3:0, высказался о своих подопечных.

«У нас в команде есть большие таланты. Конечно, нужно что–то выиграть — тогда люди будут сравнивать это поколение с 1988 годом. С тех пор футбол изменился. По последним нескольким играм вы видели, что у всех сборных были проблемы с продолжением участия в турнире», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в Евро-1988 победу одержала сборная Нидерландов.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.