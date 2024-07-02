Лучший игрок матча Румыния — Нидерланды Коди Гакпо поделился мнением об этой встрече

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, признанный УЕФА лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 с Румынией (0:3), поделился мнением об этой игре.

«В целом мы показали хорошую игру. Нам было известно, что соперник непрост, поэтому были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что у нас получилось», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Напомним, 25-летний нападающий открыл счёт в матче на 20-й минуте. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в игре, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

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