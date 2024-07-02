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Лучший игрок матча Румыния — Нидерланды Коди Гакпо поделился мнением об этой встрече

Лучший игрок матча Румыния — Нидерланды Коди Гакпо поделился мнением об этой встрече
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, признанный УЕФА лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 с Румынией (0:3), поделился мнением об этой игре.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«В целом мы показали хорошую игру. Нам было известно, что соперник непрост, поэтому были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что у нас получилось», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Напомним, 25-летний нападающий открыл счёт в матче на 20-й минуте. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в игре, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

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