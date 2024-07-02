«Наша сказочная история завершилась». Тренер сборной Румынии — о вылете с Евро-2024

Тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился эмоциями после матча 1/8 финала Евро-2024 с Нидерландами, в котором его подопечные потерпели поражение со счётом 0:3.

«Сегодня завершилась наша сказочная история, начавшаяся два года назад. Команда на славу постаралась, но осадок остаётся грустным. Мы хотели большего и отдали все силы.

Румыны должны верить в себя. Тогда им удаются фантастические свершения. Они должны развиваться и взращивать новые поколения футболистов. Игроки нынешней сборной должны выступать в качестве ролевых моделей. Та связь, которая сейчас установилась между народом страны и национальной командой, — это может быть для нас новым началом», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

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