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«Наша сказочная история завершилась». Тренер сборной Румынии — о вылете с Евро-2024

«Наша сказочная история завершилась». Тренер сборной Румынии — о вылете с Евро-2024
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Тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился эмоциями после матча 1/8 финала Евро-2024 с Нидерландами, в котором его подопечные потерпели поражение со счётом 0:3.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Сегодня завершилась наша сказочная история, начавшаяся два года назад. Команда на славу постаралась, но осадок остаётся грустным. Мы хотели большего и отдали все силы.

Румыны должны верить в себя. Тогда им удаются фантастические свершения. Они должны развиваться и взращивать новые поколения футболистов. Игроки нынешней сборной должны выступать в качестве ролевых моделей. Та связь, которая сейчас установилась между народом страны и национальной командой, — это может быть для нас новым началом», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

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