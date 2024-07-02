Сборная Турции забила самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы

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Сборная Турции вышла вперёд на первой минуте матча 1/8 финала Евро-2024 с Австрией. Согласно данным УЕФА, мяч был забит уже на 57-й секунде. В соответствии с информацией УЕФА, этот гол является самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы.

На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу Турции.

Мяч был забит следующим образом: турецкий защитник Мерих Демирал удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев — 1:0.

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.