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Миранчук не входит в планы «Аталанты» — Николо Скира

Миранчук не входит в планы «Аталанты» — Николо Скира
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Атакующий полузащитник Алексей Миранчук не входит в планы «Аталанты» и может покинуть итальянский клуб нынешним летом. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, российский футболист выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 42 матча во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 12 ассистов.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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