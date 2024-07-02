Защитник Нидерландов Думфрис: в 1/8 финала Евро-2024 мы извлекли уроки из игры с Австрией

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0).

«Мы извлекли уроки из игры с Австрией. На прошлой неделе мы много беседовали, много всего обсуждали. Думаю, сегодня мы отлично справились. Особенно с прессингом и во владении мячом.

Долгое время счёт оставался минимальным, но мы не нервничали. Ведь мы знаем, что умеем многое, и можем забить даже в незначительной ситуации. Мы просто продолжали делать своё дело и шли вперёд до самого конца», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.

Игра между сборными Румынии и Нидерландов проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.