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Защитник Нидерландов Думфрис: в 1/8 финала Евро-2024 мы извлекли уроки из игры с Австрией

Защитник Нидерландов Думфрис: в 1/8 финала Евро-2024 мы извлекли уроки из игры с Австрией
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Мы извлекли уроки из игры с Австрией. На прошлой неделе мы много беседовали, много всего обсуждали. Думаю, сегодня мы отлично справились. Особенно с прессингом и во владении мячом.
Долгое время счёт оставался минимальным, но мы не нервничали. Ведь мы знаем, что умеем многое, и можем забить даже в незначительной ситуации. Мы просто продолжали делать своё дело и шли вперёд до самого конца», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.

Игра между сборными Румынии и Нидерландов проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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