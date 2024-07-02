«Диошдьёр» объявил об аренде нападающего «Локомотива» Раконьяца

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц проведёт сезон-2024/2025 в аренде в «Диошдьёре», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Напомним, 24-летний Марко Раконьяц перешёл в «Локомотив» в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сезон-2023/2024 Раконьяц провёл в аренде в сербской «Бачка Тополе». В 29 матчах за команду во всех соревнованиях футболист отметился тремя голами и стольким же количеством результативных передач.

Контракт нападающего с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Раконьяца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 850 тыс.