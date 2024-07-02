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«Мы нидерландцы и должны играть хорошо». Куман — об итогах матча с Румынией на Евро-2024

«Мы нидерландцы и должны играть хорошо». Куман — об итогах матча с Румынией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2024 с Румынией, в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Сегодня начало было тяжёлым, но в конце концов мы нашли свою игру и создали им проблемы. Возможно, одним из критических моментов было количество времени, которое потребовалось нам, чтобы забить второй гол. Мы доставили Румынии большие проблемы своим нападением.

Конечный результат всегда важнее всего. Однако мы нидерландцы и должны играть хорошо. В целом сегодняшняя игра была выдающейся. Это то, что нам нужно, чтобы иметь шанс продолжить выступление на этом турнире», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

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