ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Вилья — лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo

Давид Вилья — лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 34 лучших атакующих футболистов в истории Испании.

Первое место в рейтинге занял экс центральный нападающий «Барселоны» и «Валенсии» Давид Вилья. На второй строчке расположился бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Гонсалес. Замыкает тройку лидеров экс-форвард мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Десятка лучших испанских атакующих футболистов по версии FourFourTwo:

  1. Давид Вилья («Барселона», «Валенсия»).
  2. Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид).
  3. Фернандо Торрес («Атлетико» Мадрид, «Ливерпуль»).
  4. Франсиско Хенто («Реал» Мадрид).
  5. Тельмо Сарра («Атлетик» Бильбао).
  6. Альфредо Ди Стефано («Реал» Мадрид).
  7. Эмилио Бутрагеньо («Реал» Мадрид).
  8. Альваро Мората («Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид ).
  9. Фернандо Морьентес («Реал» Мадрид, «Валенсия»).
  10. Амансио («Реал» Мадрид).
Материалы по теме
Серхио Рамос — лучший испанский защитник по версии FourFourTwo

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android