Давид Вилья — лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo

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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 34 лучших атакующих футболистов в истории Испании.

Первое место в рейтинге занял экс центральный нападающий «Барселоны» и «Валенсии» Давид Вилья. На второй строчке расположился бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Гонсалес. Замыкает тройку лидеров экс-форвард мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес.

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Десятка лучших испанских атакующих футболистов по версии FourFourTwo:

Давид Вилья («Барселона», «Валенсия»). Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид). Фернандо Торрес («Атлетико» Мадрид, «Ливерпуль»). Франсиско Хенто («Реал» Мадрид). Тельмо Сарра («Атлетик» Бильбао). Альфредо Ди Стефано («Реал» Мадрид). Эмилио Бутрагеньо («Реал» Мадрид). Альваро Мората («Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид ). Фернандо Морьентес («Реал» Мадрид, «Валенсия»). Амансио («Реал» Мадрид).

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