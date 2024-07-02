Давид Вилья — лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 34 лучших атакующих футболистов в истории Испании.
Первое место в рейтинге занял экс центральный нападающий «Барселоны» и «Валенсии» Давид Вилья. На второй строчке расположился бывший игрок мадридского «Реала» Рауль Гонсалес. Замыкает тройку лидеров экс-форвард мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Десятка лучших испанских атакующих футболистов по версии FourFourTwo:
- Давид Вилья («Барселона», «Валенсия»).
- Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид).
- Фернандо Торрес («Атлетико» Мадрид, «Ливерпуль»).
- Франсиско Хенто («Реал» Мадрид).
- Тельмо Сарра («Атлетик» Бильбао).
- Альфредо Ди Стефано («Реал» Мадрид).
- Эмилио Бутрагеньо («Реал» Мадрид).
- Альваро Мората («Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид ).
- Фернандо Морьентес («Реал» Мадрид, «Валенсия»).
- Амансио («Реал» Мадрид).
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