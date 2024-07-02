В «Диошдьёре» прокомментировали аренду нападающего «Локомотива» Раконьяца

Спортивный директор «Диошдьёра» Эндре Баюш объяснил аренду сербского нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца. Сегодня, 2 июля, венгерский клуб объявил об аренде форварда до конца сезона-2024/2025.

«Раконьяц уже зарекомендовал себя в сербском чемпионате. «Локомотив не случайно купил Марко, но РПЛ оказалась слишком резким шагом для него. В ходе переговоров мы выяснили, что «Локомотив» всё ещё на него рассчитывает, поэтому его отдали только на правах аренды. Надеюсь, этот год принесёт ему успех», — приводит слова Баюша официальный сайт «Диошдьёра».

24-летний Марко Раконьяц перешёл в «Локомотив» в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сезон-2023/2024 Раконьяц провёл в аренде в сербской «Бачка Тополе». В 29 матчах за команду во всех соревнованиях футболист отметился тремя голами и стольким же количеством результативных передач.

Контракт нападающего с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Раконьяца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 850 тыс.