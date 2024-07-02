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Юрий Горшков назвал Дугласа Сантоса лучшим игроком на своей позиции в РПЛ

Юрий Горшков назвал Дугласа Сантоса лучшим игроком на своей позиции в РПЛ
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Новый крайний защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о конкуренции за место в стартовом составе команды с другими игроками своей позиции.

«Конкурировать придётся не только с ним, да и для него я тоже не буду единственным конкурентом, ведь мы оба можем сыграть на нескольких позициях. Понятно, что Дуглас — ​лучший левый защитник лиги. Но я конкуренции не боюсь и трудностей — тоже. Мы с ним познакомились, перекинулись парой фраз. Он большой профессионал. Слежу за тем, как Дуглас работает и в зале, и на поле. Есть чему поучиться», — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба на официальном сайте.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дуглас Сантос провёл 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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