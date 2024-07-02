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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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Сборная Австрии впервые в истории пропустила в основное время в матче плей-офф Евро

Сборная Австрии впервые в истории пропустила в основное время в матче плей-офф Евро
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Сборная Австрии пропустила гол в матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией уже на первой минуте встречи. Этот мяч стал первым голом австрийцев, который они пропустили в основное время в матче плей-офф Евро.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Сборная Австрии до этого матча играла в плей-офф на Евро-2020. В 1/8 финала того турнира австрийцы пропустили два мяча от сборной Италии в дополнительное время. Та встреча закончилась победой итальянцев со счётом 2:1 (2:1 д. вр.).

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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