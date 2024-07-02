ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем сравнил себя с Роналду после своего гола в ворота Словакии на Евро-2024

Беллингем сравнил себя с Роналду после своего гола в ворота Словакии на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем описал, как он забил гол через себя в ворота Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Когда я был в воздухе, то подумал: «Ого, я примерно в шести футах от земли и похож на Роналду». Но моя рука всё ещё была на земле, так что это было не самое акробатичное зрелище!

Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: «Не может быть». Это определённо один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — приводит слова Беллингема Goal.

Благодаря этой победе сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Беллингем может пропустить четвертьфинал ЧЕ-2024. В отношении хавбека начали расследование

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android