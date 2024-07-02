В «Акроне» прокомментировали подписание Солтмурада Бакаева

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал подписание контракта с полузащитником Солтмурадом Бакаевым. Напомним, сегодня, 2 июля, «Акрон» объявил о заключении контракта с Бакаевым, который присоединился к новой команде на правах свободного агента.

«Солтмурад является одним из ярких, талантливых игроков группы атаки, который способен добавить остроты, агрессии и конкурировать за место в составе команды РПЛ. Уверены, что при правильной совместной работе сможем рассчитывать на успех», — приводит слова Задояна Metaratings.

Подробности личного контракта игрока с «Акроном» не разглашаются.

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак».