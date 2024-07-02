В «Оренбурге» отреагировали на информацию об отстранении Томпсона из-за лишнего веса

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об отстранении нападающего Хорди Томпсона от тренировок с основной командой из-за лишнего веса.

«В связи с тем, что Хорди и Лукас Вера приехали в расположение команды позднее остальных игроков, они занимаются по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Это необходимо, чтобы игроки набрали форму и были готовы работать в общей группе наравне со всеми. Никто никого не отстранял от тренировок, это выдумки», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Оренбург» принял решение отстранить от тренировок с основной командой крайнего нападающего Хорди Томпсона по причине того, что он вернулся из отпуска с лишим весом. Также ранее утверждалось, что 19-летний футболист, находясь в Чили, напал на мать своей девушки, потому что она застала его в квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, вмешавшемуся в ситуацию. Подчёркивалось, что на Томпсона было подано заявление в полицию.

После этого Sport24 сообщал, что Томпсон вернулся в расположение «Оренбурга».