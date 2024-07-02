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Киммих: не уверен, что испанцы рады встрече с немцами в 1/4 финала Евро-2024

Киммих: не уверен, что испанцы рады встрече с немцами в 1/4 финала Евро-2024
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Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024 с Испанией, который состоится 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю, так ли счастливы испанцы тому, что мы встретимся им в четвертьфинале. Хотя, конечно, могли попасться и более лёгкие соперники. Но если мы хотим выиграть турнир, то нет никакого способа пройти мимо Испании, учитывая то, как она играет сейчас. Разумеется, футболисты ожидают таких матчей, где всё происходит на самом высоком уровне», — приводит слова Киммиха Marca.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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