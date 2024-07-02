Австрия — Турция: Демирал оформил дубль на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Австрии и Турции. Команды играют на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Артур Суареш Диаш. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 0:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0.

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.