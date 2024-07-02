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УЕФА направил Беллингему письмо с просьбой объяснить свой жест в матче со Словакией — DM

УЕФА направил Беллингему письмо с просьбой объяснить свой жест в матче со Словакией — DM
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил атакующему полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему письмо с просьбой объяснить жест, который он допустил в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией (2:1). Напомним, после гола в этой игре футболист помахал рукой возле паха. Хавбека обвинили в неуважении. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

По информации источника, у Беллингема есть три дня для того, чтобы ответить на это письмо. Подчёркивается, что английский полузащитник будет настаивать на том, что он не намеревался кого-либо оскорбить подобным жестом.

Ранее на официальном сайте УЕФА появилась информация, что инспектор по этике и дисциплине проведёт расследование в отношении потенциального нарушения основных правил достойного поведения со стороны Беллингема.

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