УЕФА направил Беллингему письмо с просьбой объяснить свой жест в матче со Словакией — DM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил атакующему полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему письмо с просьбой объяснить жест, который он допустил в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией (2:1). Напомним, после гола в этой игре футболист помахал рукой возле паха. Хавбека обвинили в неуважении. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, у Беллингема есть три дня для того, чтобы ответить на это письмо. Подчёркивается, что английский полузащитник будет настаивать на том, что он не намеревался кого-либо оскорбить подобным жестом.

Ранее на официальном сайте УЕФА появилась информация, что инспектор по этике и дисциплине проведёт расследование в отношении потенциального нарушения основных правил достойного поведения со стороны Беллингема.

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