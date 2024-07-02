«Теперь всё зависит от «Наполи». Агент Барбоза рассказал, куда хочет перейти Кварацхелия

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи». Ранее появлялась информация, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

«Сам уже «Наполи» отрицал, что игрок уходит из клуба, потому что у него есть контракт с клубом. По регламенту ФИФА его агент не может вести переговоров, пока у него есть текущий контракт. Если клуб отстоит свои позиции, уход Кварацхелии нереален.

Формально Хвича может перейти в другие клубы, но в те клубы, в которые он хочет, нереально уйти. Это мадридский «Реал», например. Там слишком много игроков на это место. Вряд ли там будет изменения в составе. Единственная команда, где было бы интересно играть ему, это «Барселона». Теперь всё зависит от «Наполи». Учитывая то, что Хвича там главная звезда, вряд ли они пойдут на какие-то переговоры, поэтому провести какие-то трансферы будет нереально», — приводит слова Барбозы «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний Хвича Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.