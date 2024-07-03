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Кассьерра назвал команду из Первой лиги, чьё возвращение в РПЛ он ждёт в следующем году

Кассьерра назвал команду из Первой лиги, чьё возвращение в РПЛ он ждёт в следующем году
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после разгромной победы в первом матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2) выразил надежду, что клуб из Краснодарского края сможет вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Кассьерра – 20'     2:0 Кассьерра – 24'     2:1 Алвес – 32'     2:2 Заика – 41'     3:2 Мостовой – 45+1'     4:2 Ерохин – 67'     5:2 Мантуан – 69'    

«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Напомним, предыдущим клубом Кассьерры был «Сочи». В составе «Сочи» футболист провёл 23 игры, в которой отметился 14 голами, а также шестью результативными передачами.

«Сочи» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с 24 очками занял последнее, 16-е место и вылетел в Мелбет Первую лигу.

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