Кассьерра назвал команду из Первой лиги, чьё возвращение в РПЛ он ждёт в следующем году

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после разгромной победы в первом матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2) выразил надежду, что клуб из Краснодарского края сможет вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Напомним, предыдущим клубом Кассьерры был «Сочи». В составе «Сочи» футболист провёл 23 игры, в которой отметился 14 голами, а также шестью результативными передачами.

«Сочи» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с 24 очками занял последнее, 16-е место и вылетел в Мелбет Первую лигу.