Кассьерра назвал команду из Первой лиги, чьё возвращение в РПЛ он ждёт в следующем году
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после разгромной победы в первом матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2) выразил надежду, что клуб из Краснодарского края сможет вернуться в РПЛ в следующем сезоне.
Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Кассьерра – 20' 2:0 Кассьерра – 24' 2:1 Алвес – 32' 2:2 Заика – 41' 3:2 Мостовой – 45+1' 4:2 Ерохин – 67' 5:2 Мантуан – 69'
«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — приводит слова Кассьерры Metaratings.
Напомним, предыдущим клубом Кассьерры был «Сочи». В составе «Сочи» футболист провёл 23 игры, в которой отметился 14 голами, а также шестью результативными передачами.
«Сочи» по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с 24 очками занял последнее, 16-е место и вылетел в Мелбет Первую лигу.
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