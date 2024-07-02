ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Турция: дата и время матча 1/4 финала Евро-2024, где смотреть

Нидерланды — Турция: дата и время матча 1/4 финала Евро-2024, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

6 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча пройдёт в Берлине (Германия) на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча Нидерланды – Турция можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D c Австрией, Францией и Польшей. В матче 1/8 финала Евро-2024 Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0.

Турция заняла второе место в группе F с Португалией, Грузией и Чехией. В матче 1/8 финала Евро-2024 турки обыграли сборную Австрии со счётом 2:1.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Сенсация на Евро! Сборная Турции отправила Австрию с Рангником домой! LIVE
Live
Сенсация на Евро! Сборная Турции отправила Австрию с Рангником домой! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android