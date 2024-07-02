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Нидерланды — Турция: дата и время матча 1/4 финала Евро-2024, где смотреть

6 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча пройдёт в Берлине (Германия) на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча Нидерланды – Турция можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D c Австрией, Францией и Польшей. В матче 1/8 финала Евро-2024 Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0.

Турция заняла второе место в группе F с Португалией, Грузией и Чехией. В матче 1/8 финала Евро-2024 турки обыграли сборную Австрии со счётом 2:1.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.