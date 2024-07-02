Сборная Австрия впервые в истории забила в плей-офф в основное время

Сборная Австрия забила гол в матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией. Этот мяч стал первым для австрийцев голом, забитым в основное время во встрече плей-офф Евро.

На момент написания новости счёт в матче – 2:1 в пользу Турции.

Сборная Австрии до этого матча играла в плей-офф только на Евро-2020. В 1/8 финала того турнира австрийцы забили один мяч сборной Италии в дополнительное время. Та встреча закончилась победой итальянцев со счётом 2:1 (2:1 д. вр.).

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.