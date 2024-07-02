Определились все пары 1/4 финала Евро-2024

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Завершился последний матч стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Турции, в котором турецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024.

Пары четвертьфинала чемпионата Европы — 2024:

5 июля. Испания — Германия;

5 июля. Португалия — Франция;

6 июля. Нидерланды — Турция;

6 июля. Англия — Швейцария.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании разгромила Грузию со счётом 4:1. Немецкая национальная команда обыграла Данию со счётом 2:0. Сборная Португалии победила Словению (0:0, 3:0 пен.). Французская национальная команда выиграла у Бельгии со счётом 1:0. Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0. «Три льва» победили Словакию (2:1). Швейцария обыграла Италию (2:0).

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: