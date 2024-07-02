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В «Акроне» объяснили обновление состава команды перед дебютом в РПЛ

В «Акроне» объяснили обновление состава команды перед дебютом в РПЛ
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о трансферной политике клуба перед первым в своей истории сезоном в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Ранее клуб объявил об уходе сразу 13 футболистов после повышения в классе.

«К ребятам, которые оставили свой след в истории клуба, есть чувство большой благодарности. В жизни любой команды есть цикличность, так случается, что приходит время изменений. Выйдя в РПЛ, на сегодняшний день команда нуждается в качественном усилении каждой позиции, на протяжении полугода спортивный отдел работал над формированием списков потенциальных новичков, которые сегодня появляются в нашей команде», — приводит слова Задояна Metaratings.

Напомним, «Акрон» пробился в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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