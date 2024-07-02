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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024
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Сегодня, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоялись заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией (3:0), а национальная команда Турции оказалась сильнее Австрии (2:1). Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024.

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 (время — московское):

5 июля, 19:00. Испания — Германия;
5 июля, 22:00. Португалия — Франция;
6 июля, 19:00. Англия — Швейцария;
6 июля, 22:00. Нидерланды — Турция.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Расписание матчей Евро-2024

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная сетка Евро-2024
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