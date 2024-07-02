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Сегодня, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоялись заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией (3:0), а национальная команда Турции оказалась сильнее Австрии (2:1). Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024.

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 (время — московское):

5 июля, 19:00. Испания — Германия;

5 июля, 22:00. Португалия — Франция;

6 июля, 19:00. Англия — Швейцария;

6 июля, 22:00. Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.