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Демирал признан лучшим игроком матча Австрия — Турция на Евро-2024

Демирал признан лучшим игроком матча Австрия — Турция на Евро-2024
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Защитник сборной Турции Мерих Демирал признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Австрией (2:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

В этой встрече Демирал оформил дубль: на первой минуте (согласно данным УЕФА на 57-й секунде) матча турецкий защитник удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового у ворот австрийцев, а на 59-й минуте ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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