Демирал признан лучшим игроком матча Австрия — Турция на Евро-2024

Защитник сборной Турции Мерих Демирал признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Австрией (2:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В этой встрече Демирал оформил дубль: на первой минуте (согласно данным УЕФА на 57-й секунде) матча турецкий защитник удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового у ворот австрийцев, а на 59-й минуте ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.