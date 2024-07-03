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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года
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Обыграв сборную Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 (1:2), турецкая национальная команда впервые с 2008 года вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На Евро-2008 турки дошли до полуфинала турнира. Однако тогда национальные команды, вышедшие из группы, сразу попадали в 1/4 финала соревнования.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Напомним, игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш.

На первой минуте (согласно данным УЕФА на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2.

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