Бразилия — Колумбия: онлайн-трансляция матча Копы-2024 начнётся в 4:00

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В воскресенье, 3 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Бразилии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бразилия — Колумбия.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Помимо Бразилии и Колумбии, в группе D также выступают сборная Коста-Рики и национальная команда Парагвая.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.