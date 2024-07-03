ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Колумбия: онлайн-трансляция матча Копы-2024 начнётся в 4:00

Бразилия — Колумбия: онлайн-трансляция матча Копы-2024 начнётся в 4:00
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 3 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Бразилии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бразилия — Колумбия.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо Бразилии и Колумбии, в группе D также выступают сборная Коста-Рики и национальная команда Парагвая.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Расписание матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Летний кубок РПЛ, россияне на Уимблдоне и Евро-2024
Топ-матчи вторника: Летний кубок РПЛ, россияне на Уимблдоне и Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android