Гендир «Динамо» Мх Газизов: нам желательно занять в РПЛ место поближе к первой восьмёрке

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о задачах команды в сезоне-2024/2025 РПЛ.

«Стать чемпионом — это понятная задача. Остальные места между собой разницы почти не имеют. Перед нами стоят задачи немного другого плана. Надо хорошо дебютировать, закрепиться в РПЛ и, желательно, занять место поближе к первой восьмёрке. Хотим радовать болельщиков и показывать хорошую игру. Мы приходим в РПЛ, чтобы делать свою работу. Мыслей о возвращении в Первую лигу даже нет в голове», — приводит слова Газизов Metaratings.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.