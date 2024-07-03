Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 после завершения стадии 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата Европы — 2024 после завершения стадии 1/8 финала этого турнира.

Opta считает, что главным претендентом на победу на Евро-2024 является сборная Германия (20%). В тройку главных фаворитов попали также национальные команды Испании (19,2%) и Англии (17,5%). Французская национальная команда располагается на четвёртом месте с показателем в 15,2%. Сборной Турции на победу на чемпионате Европы — 2024 дают 3,1% — меньше, чем кому бы то ни было.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

5 июля. Испания — Германия.

5 июля. Португалия — Франция.

6 июля. Нидерланды — Турция.

6 июля. Англия — Швейцария.

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