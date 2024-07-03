Ташуев: Роналду забил бы в РПЛ минимум 15 мячей, введя защитников в панику

Известный российский тренер Сергей Ташуев представил ситуацию, при которой лидер и нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступал бы в команде Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей, у нас таких нападающих в лиге нет. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. У Криштиану ещё должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал – в России уровень исполнителей не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец. Но он всё ещё в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла в серии пенальти национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы Португалия встретится с Францией, которая одолела сборную Бельгии со счётом 1:0.

Чемпионом Европы на прошлом турнире стала сборная Италии.