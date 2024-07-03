Австрия впервые в истории проиграла матч плей-офф Евро в основное время

Проиграв в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Турции, австрийская национальная команда впервые в истории потерпела поражение в игре плей-офф чемпионатов Европы в основное время. Напомним, на Евро-2020 сборная Австрии уступила Италии в овертайме (2:1).
На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.
На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2.
Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: