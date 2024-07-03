ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время

Турция впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Турция одержала победу в этой игре со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала Евро-2024. Таким образом, сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

До этого матча сборная Турции выигрывала в плей-офф Евро у сборной Хорватии в 1/8 финала турнира в 2008 году. Тогда сборная Турции победила соперника со счётом 1:1, 3:1 пен.

ЧЕ-2008 - финальный раунд . 1/4 финала
20 июня 2008, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
1 : 3
Турция
1:0 Класнич – 119'     1:1 Шентюрк – 120+2'    

На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 после завершения стадии 1/8 финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android