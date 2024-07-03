Турция впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время

Завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Турция одержала победу в этой игре со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала Евро-2024. Таким образом, сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время.

До этого матча сборная Турции выигрывала в плей-офф Евро у сборной Хорватии в 1/8 финала турнира в 2008 году. Тогда сборная Турции победила соперника со счётом 1:1, 3:1 пен.

На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша.