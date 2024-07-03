Агент Угальде: «Спартак» — не совсем то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказался относительно перехода его клиента в московский клуб.

«Порой ничего не поделаешь, иногда деньги решают всё, и это экономический шаг. Было бы очень лицемерно с моей стороны сказать, что это [переход в «Спартак»] было то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола. Иногда, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, то трудно сказать «нет». Не могу сказать, что этот переход подразумевался, как его следующий шаг [в карьере], когда он забивал голы в Нидерландах», — приводит слова Морсинка La Nacion.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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