Экс-игрок «Рубина» одним словом охарактеризовал сборные Грузии и Словении на Евро-2024

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов назвал команды Грузии и Словении на Евро-2024 «автобусами».

«У Грузии была классная сборная, но неграмотные тренерские установки превратили команду в «автобус». Вилли Саньоль был известным футболистом, но такое бывает, что сильные футболисты из себя ничего не представляют как тренеры.

Грузины много брали игру на себя, не было командной игры. Испанцы их вообще задавили. Да и тактически они неграмотные, вот и оборонялись всю игру. Им надо было больше держать мяч, но они были ни о чём. Словенцы такие же», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, сборные Грузии и Словении на Евро-2024 дошли до стадии 1/8 финала. Грузины, первыми открыв счёт в матче с Испанией на этой стадии, в итоге уступили подопечным де ла Фуэнте — 1:4. А сборная Словении проиграла команде Португалии: основное и дополнительное время матча закончилось без голов, а в серии пенальти сильнее оказались португальцы — 0:0, 3:0 пен.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.