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Агент Угальде сомневается, что Манфред доработает контракт со «Спартаком» до конца

Агент Угальде сомневается, что Манфред доработает контракт со «Спартаком» до конца
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Агент Курт Морсинк, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказал сомнение, что его клиент доработает до конца свой контракт с красно-белыми, рассчитанный до лета 2028 года.

«Либо у него всё будет хорошо и он уйдёт, либо у него всё будет не так хорошо, и русские с теми деньгами, которые у них есть, скажут: «Мы заплатим ему за то, чтобы он ушёл». Я думаю, что Манфред попадёт в какую-нибудь другую лигу. Надеюсь, что [к тому моменту] его жизнь уже будет обеспечена», — приводит слова Морсинка La Nacion.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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