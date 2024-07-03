Виллиан Роша: никаких конфликтов с Федотовым не было, это великолепный тренер

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о причинах увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих. Ранее стало известно, что специалист покинул ЦСКА. Позднее на пост главного тренера армейцев был назначен сербский специалист Марко Николич.

«Никаких конфликтов или ссор не было. Это великолепный тренер. У него был свой этап в ЦСКА, мы общались по игровым моментам, но Федотов и клуб решили поступить таким образом.

Как мы с ним попрощались? Я был в отпуске. Позвонил ему, поблагодарил за всё, что мы пережили вместе, пожелал ему успехов. Уверен, мы ещё обязательно увидимся. Я называл его «батей» для всей команды? Да, у нас были очень хорошие отношения. По отношению ко мне он проявлял колоссальное уважение, и я всегда уважал его в ответ. Так что у нас всё было отлично», — приводит слова Виллиана Роши «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги клуб занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.