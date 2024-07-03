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Кто сыграет в первом полуфинале Евро-2024?

Кто сыграет в первом полуфинале Евро-2024?
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Накануне, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоялись заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией (3:0), а национальная команда Турции оказалась сильнее Австрии (2:1). Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024.

В матче за право выступить в первом полуфинале Евро-2024 сыграют между собой пары Испания — Германия и Португалия — Франция. Встречи состоятся 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матчей 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто сыграет в первом полуфинале Евро-2024?»

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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