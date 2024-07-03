Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто сыграет во втором полуфинале Евро-2024?

Накануне, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоялись заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Румынией (3:0), а национальная команда Турции оказалась сильнее Австрии (2:1). Таким образом, определились все пары четвертьфинала Евро-2024.

В матче за право выступить во втором полуфинале Евро-2024 сыграют между собой пары Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. Встречи состоятся 6 июля.

В преддверии матчей 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто сыграет во втором полуфинале Евро-2024?»

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: